Украина не готова к вспышке коронавируса: врач заявила о страшной опасности

Украина не готова к массовому распространению коронавируса, а в противодействии инфекционным заболеванием самое главное - готовность.

Об этом рассказала "Апострофу" доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

Она отметила, если в Украине обнаружат коронавирус, то стране грозит паника. Однако, если зафиксируют всего два-три случая, то это будет не так страшно, гораздо опаснее эпидемия. Она сравнила, что в Италии из-за смертельной болезни уже началась паника, люди выезжают из страны. Также Германия уже перекрыла границу.

"Потому что это неконтролируемый процесс. Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы - конечно! Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи", - отметила медик.

По ее словам, в стране должны быть оборудование и приборы, даже если они не понадобятся.

"Не должно быть так, что для наших людей, которые возвращались из Китая, раз за разом меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Это бред! Нам сейчас навязывают децентрализованное противодействие инфекционным заболеванием. Понимает ли человек, который это придумал, всю ответственность и все риски и, что самое главное, знает ли он наши регионы? Децентрализация не должна автоматически означать дерегуляцию. Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет собой вопрос национальной безопасности", - сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что в Украине, к счастью, позволили сохранить инфекционные стационары. Поскольку в бюджетном финансировании лечения инфекционных болезней были заложены такие условия, которые вели к ликвидации больниц.

"Приняли концепцию, будут оплачивать вылеченный случай заболевания. Есть больные с гриппом, вы вылечили - мы вам заплатим деньги. А завтра больных нет, то и платить вам не будем. А, условно говоря, послезавтра больница закроется. А через месяц будет колоссальная вспышка и больных будут распихивать по всем неприспособленным помещениям. Но только инфекционные стационары могут госпитализировать таких больных: они боксированные, там условия не такие, как в терапевтических клиниках", - отметила врач.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.