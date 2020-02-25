Украину накроют потепление и штормовой ветер: синоптик рассказала о "сюрпризах"

25 февраля в Украине ожидается потепление. В большинстве областей страны днем прогнозируется от 7 до 12 градусов тепла, а на юге - до 14 градусов с отметкой плюс.

Об этом 24 февраля написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4 +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине", - пишет она.

На остальной части страны ветер будет умеренным.

Что касается дождей, то они ожидаются в западных регионах, а в Карпатах синоптик прогнозирует мокрый снег.

"В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 +5 градусов, завтра днем потеплеет до +8 +10 градусов", - добавила она.

Ранее в сети показали фотографию заснеженных украинских Карпат, где по-настоящему можно увидеть зиму в этом году.