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Водителям в Украине готовят серьезные неприятности: за что придется платить больше

вторник, 25 февраля 2020, 13:24
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Народные депутаты Верховной Рады подготовили проект о существенном увеличении штрафов за нарушения ПДД, обновят наказания как за превышения скорости, так за разговоры по телефону за рулем. Также новые правила введут для велосипедистов и для пешеходов.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В частности, в Раде уже были зарегистрированы законопроекты №2694, 2695, 2696, 2697, в их поддержку выступает глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский из "Слуги народа".

Так, первые изменения коснутся водителей авто и размеров штрафов для них:

- за разговор по телефону за рулем штрафовать будут на 510 гривен;

- за непристегнутый ремень безопасности – 510 грн, повторное такое нарушение – 680 грн;

- за отсутствие номерного знака или грязный знак – 510 грн;

- за отсутствие шлема для мотоциклиста – 510 грн;

- нарушение правил парковки или отказ предоставить преимущество авто скорой помощи, полиции или аварийной службы с мигалками – 680 грн;

- нарушение правил проезда перекрестка, проезд на запрещающий сигнал – 510 грн;

- езда за рулем без прав – 1190 грн, после лишения прав – 20400 грн;

- превышение допустимой скорости – 3400 грн.

В то же время для пешеходов и велосипедистов предусмотрены следующие штрафы:

- передвижение ночью по дороге без светоотражающих элементов – 51 грн;

- нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 грн;

- нарушения, которые привели к аварийной ситуации – 510 грн;

- переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора – 255 грн.

Страховой юрист Денис Конюшко пояснил журналистам нюансы проектов депутатов Рады.

"Позитивные моменты - уравнение части штрафов. Хотелось бы увидеть увеличение штрафа за само ДТП. Изменения позитивные, но нужно все детально проработать. К примеру, норма о светоотражающих элементах на одежде, как по мне, полностью формальная. Сложно представить, как смогут определить – достаточно ли отражает свет элемент", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине увеличат сумму штрафов для пешеходов, так как много аварий происходит по вине пешехода, а не водителя.

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