Забивают двери металлом: появились жуткие видео борьбы с коронавирусом в Китае

В сети появились шокирующие кадры, как происходит карантин в охваченном коронавирусом Китае.

Видео разместил в сети украинец, которого на карантин в Китае закрыли внутри квартиры.

Он рассказал, что на 14 дней его не просто заперли в квартире, а дверь закрыли стальными листами. Мужчину выпустили из помещения только после истечения срока карантина.

Однако также есть нюанс: выпускают из квартиры на улицу с пропуском и в маске только в том случае, если симптомы болезни не проявятся. В другой ситуации - больного забирают в больницу.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.