Какие потери артиллерии Украина понесла за два года войны на Донбассе: озвучены цифры

В течение 2014-2016 годов от огня противника в Донбассе было повреждено 1278 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожено 201 единицу.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

Так, в пресс-службе МОУ отметили, что наиболее мощные потери были понесены среди артиллерийских систем - речь идет о реактивных системах залпового огня, их было повреждено 708 единиц, уничтожено - 92. Минометов было повреждено 379, уничтожено - 85.

По наибольшим потерям - их ВСУ получили в 2014 году, когда было повреждено 828 единиц вооружения, потеряно - 152. Именно тогда, по данным МОУ украинские военные наиболее активно противостояли подразделениям российской армии с помощью артиллерийского оружия. Так, от огня противника было повреждено 428 единиц артсистем, 271 миномет и 129 РСЗО.

В 2015 году потери в артиллерии резко уменьшились из-за повышения эффективности действий ВСУ, планирования и отвода войск. Тогда было потеряно 404 единицы техники.

В 2016 году от линии соприкосновения были отведены артиллерийские орудия калибром более 100 мм, что снова уменьшило показатели потерь.

В МОУ отметили, что поврежденной называется единица, которая получила огневое поражение и еще подлежит ремонту. Уничтоженная - это единица, которая ремонту уже не подлежит.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ сообщили, что за первый месяц 2020 году на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.