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Под Ровно в мастерской скульптора нашли мертвой давно пропавшую женщину: фото

среда, 26 февраля 2020, 18:16
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52-летнего скульптора из Острога (Ровенская область) подозревают в убийстве местной жительницы и нанесении топором телесных повреждений своему знакомому.

О жуткой находке в мастерской скульптора сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, опубликовав снимки с места преступления.

Об убийстве жительницы Острога, которая не вернулась домой еще до нового года и находилась в розыске как пропавшая без вести, полиции стало известно случайно.

Расследуя нанесение телесных повреждений 30-летнему мужчине, которого прохожие обнаружили с разбитой головой на улице Городище в городе Острог, следственно-оперативная группа установила, что к преступлению причастен 52-летний скульптор. Его мастерская была в подсобке на территории складских помещений одного из учебных заведений Острога. Именно здесь во время совместного распития спиртных напитков у него произошел конфликт с 30-летним знакомым, который закончился нанесением 30-летнему мужчине ударов по голове, вероятно, топором.

"При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте тело женщины, погребенное под пеплом. Погибшей оказалась 49-летняя острожанка, которая исчезла более месяца назад", - сказано в сообщении полиции.

На теле погибшей было обнаружено ножевое ранение груди.

Причастного к преступлению злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Во вторник, 25 февраля, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", на Львовщине руководство одной из воинских частей пыталось скрыть тяжкое преступление.

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