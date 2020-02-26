Помогала детям: всплыли неожиданные детали и фото украинки, которая не покинула Китай из-за собачки

Украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный смертельным коронавирусом Китай из-за собачки, перед отъездом в Поднебесную из Херсона занималась благотворительностью.

Об этом можно судить по снимкам из Instagram девушки, датированным 2018 годом.

"Эту поездку в Цюрупинский детский дом - интернат, я организовывала еще летом, но только сейчас решила выложить, чтобы показать вам, как она успешно прошла и что всем, кто передавал детям вещи, игрушки, продукты, сладости, деньги - эти детки сказали спасибо и были счастливы!" – говорится в подписи к фото.

В тот приезд девушка на собранные от всех неравнодушных деньги, не только побаловала воспитанников детдома сладостями и фруктами, но и привезла маленького друга для них - пятнистого грызуна в клетке.

Также Зинченко поделилась снимком из детдома, на котором один из его воспитанников в качестве благодарности дарит картину, сделанную собственными руками.

"На первом фото я с самым талантливым парнем который живет в этом доме, и в очередной раз когда я приехала к ним в гости он мне приготовил картину в качестве подарка", - рассказала девушка.

Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев из китайского города Уханя, читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео.