RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

10:53
Зеленский ищет замену Гончаруку: назван главный претендент на пост премьера
10:26
Какой сценарий Путин готовит для Донбасса: в России сделали громкое признание
10:12
Это расстройства умов: "серый кардинал" Путина цинично оскорбил украинцев и сделал опасный "намек"
09:53
MONATIK записал трек с участниками своей команды на Голосі країни-10 Lime
07:11
Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы Lime
06:45
Трамп принял важное решение по санкциям против России

25 февраля

23:14
Зеленский назначил в руководство СНБО топ-чиновника времен Януковича
21:40
В сеть слили проект приказа о новых огромных премиях для топ-чиновников Минкульта
20:14
Какие зарплаты и премии получили топ-чиновники СНБО в январе: опубликован документ
20:00
Дональд Трамп высмеял дружбу Хиллари Клинтон и Мишель Обамы с Харви Вайнштейном Lime
19:41
Фермер наткнулся у реки на странные валуны - оказалось, 20 млн лет назад они были живыми существами Lime
19:04
В Украине набирает обороты "зачистка" важного финансового органа: чем это грозит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Помогала детям: всплыли неожиданные детали и фото украинки, которая не покинула Китай из-за собачки

среда, 26 февраля 2020, 10:30
переглянути новину українською
Фото: Анастасия Зинченко/Instagram

Украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный смертельным коронавирусом Китай из-за собачки, перед отъездом в Поднебесную из Херсона занималась благотворительностью.

Об этом можно судить по снимкам из Instagram девушки, датированным 2018 годом.

"Эту поездку в Цюрупинский детский дом - интернат, я организовывала еще летом, но только сейчас решила выложить, чтобы показать вам, как она успешно прошла и что всем, кто передавал детям вещи, игрушки, продукты, сладости, деньги - эти детки сказали спасибо и были счастливы!" – говорится в подписи к фото.

В тот приезд девушка на собранные от всех неравнодушных деньги, не только побаловала воспитанников детдома сладостями и фруктами, но и привезла маленького друга для них - пятнистого грызуна в клетке.

Также Зинченко поделилась снимком из детдома, на котором один из его воспитанников в качестве благодарности дарит картину, сделанную собственными руками.

"На первом фото я с самым талантливым парнем который живет в этом доме, и в очередной раз когда я приехала к ним в гости он мне приготовил картину в качестве подарка", - рассказала девушка.

Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев из китайского города Уханя, читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива

От коронавируса в ОРДЛО может умереть столько же людей, как и в Китае - доктор медицинских наук

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: