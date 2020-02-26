Скандал вокруг "космических" платежек в Украине высмеяли забавной фотожабой

Огромные суммы в квитанциях за услуги отопления, которые получили некоторые жители Киева в феврале, стали поводом для остроумной шутки.

Фотожабу по этому поводу опубликовал на своей Facebook-странице политилог и блогер Алексей Голобуцкий.

На картинке изображен кадр из культового советского фильма "Семнадцать мгновений весны", на котором изображен момент разговора шефа гестапо Мюллера со своим подчиненным Куртом Айсманом о Штирлице, который, как известно, был советским разведчиком.

Узнав, что платежки на отопление увеличились вместо обещанного Штирлицем уменьшения, Мюллер возмущается: "Мне кажется, он опять водит нас за нос. Принесите мне еще раз его досье".

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