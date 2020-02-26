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В Харькове сожгли авто известного активиста: появились подробности и фото

среда, 26 февраля 2020, 12:19
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В Слободском районе Харькова в ночь на среду, 26 февраля, сгорел автомобиль Volkswagen Passat, который принадлежит правозащитнику и активисту Вячеславу Ряднову.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Сообщение о возгорании на бульваре Жасминовом, 20 поступило к харьковским спасателям в 02:42 ночи. На место вызова прибыли два экипажа пожарных. Они увидели, что горит задняя часть автомобиля Volkswagen Passat, а соседняя машина — тоже облита неизвестным веществом. Пожар был ликвидирован, его причиной считают умышленный поджег.

По данным издания, сгоревший автомобиль принадлежит Вячеславу Ряднову, который является руководителем общественной организации "Мы — харьковчане", а ранее входил в состав правозащитной группы "Опора Слобожанщины". Поджог связывают с расследованием дела против экс-руководителя местного лесхоза Виктора Сысы.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Коцюбинское Киевской области в ночь на среду, 5 февраля, неизвестные сожгли автомобиль члена исполкома поселкового совета, депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко, известного защитника Беличанского леса от застройки.

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