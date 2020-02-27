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Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков

четверг, 27 февраля 2020, 11:54
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Фото: Вести

В пятницу, 28 февраля, в Украине ожидаются осадки на большей части страны, в Карпатах могут пройти сильные снегопады.

Об этом сообщила на Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ночь на пятницу, 28 февраля, циклон расположится над Левобережной Украиной, поэтому дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части Украины и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

"Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины", - уточнила синоптик.

На протяжении дня на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, только на Западе Украины ожидается мокрый снег, а в Карпатах — возможны сильные снегопады.

"Днем без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков", - прогнозирует Наталка Диденко.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально — 0...+ 4 градуса.

"Киев завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков - ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем в столице около +5 градусов", - пообещала синоптик киевлянам.

О том, какой будет погода в последние дни зимы, читайте в материале "Апострофа": Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд".

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