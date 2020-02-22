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Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Конец зимы пройдет под знаком дождей со снегом

Артур Гор суббота, 22 февраля 2020, 08:31
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Конец зимы пройдет под знаком дождей со снегом Фото: pixabay.com

В Украину идут обильные осадки: дожди и мокрый снег. Такой прогноз дают синоптики на выходные. Впрочем, плюсовые температуры сохранятся во всех регионах страны, а вот ночью местами будут наблюдаться морозы. Как изменится погода - узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в субботу, 22 февраля, дождь с мокрым снегом ожидается на востоке страны. На остальной же территории сохранится сухая, но пасмурная погода.

На западе, севере, юге и в центре столбики термометров покажут от 5 до 8 градусов тепла днем. А после захода солнца температура воздуха опустится в диапазоне от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На востоке Украины ожидается от 2 до 4 градусов тепла днем и от 1 мороза до 1 градуса тепла ночью.

В воскресенье, 23 февраля, практически всю территорию Украины накроют осадки. На юге пройдут кратковременные дожди, на западе дожди ожидаются обильными, а вот на севере, востоке и в центре к обильным дождям "бонусом" пойдет мокрый снег. Сухо будет только в Крыму.

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На юге и западе синоптики прогнозируют от 5 до 8 градусов тепла днем, а ночью температура воздуха опустится от 2 мороза до 2 тепла на юге и от 0 до 4 градусов тепла на западе.

В центре и на севере днем столбик термометра поднимется до +4+6 градусов, а ночью упадет в диапазоне от 1 тепла до 1 градуса мороза.

На востоке днем будет от 2 до 4 градусов выше ноля, а после захода солнца уже мороз: -2 градуса.

Прогноз погоды на 22 февраля
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Прогноз погоды на 23 февраля
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Прогноз погоды на 24 февраля
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Прогноз погоды на 25 февраля
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Прогноз погоды на 26 февраля
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Начало последней зимней недели, понедельник, 24 февраля, будет дождевым. Осадки пройдут по всей территории Украины, включая Крым.

Температурная картина кардинально не поменяется, только на западе немного похолодает: от 2 до 4 градусов тепла столбики термометров покажут, как днем, так и ночью. Но уже со вторника осадки прекратятся.

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