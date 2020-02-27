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Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран

четверг, 27 февраля 2020, 15:09
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Фото: Фокус

Опасный коронавирус, который в декабре 2019 года распространился из китайского города Ухань, вплотную подошел к границам Украины - случаи заражения подтверждены в четырех соседних государствах.

"Апостроф" подготовил наглядную карту, на которой видно, в какой непосредственно близости находится опасность.

Как известно, эпидемия "уханьского" коронавируса продолжает захватывать новые страны. По состоянию на 27 февраля, подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в 48 государствах мира, 18 из них – в Европе.

В Украине заболевание COVID-19 пока не зафиксировано, однако опасный коронавирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних с нами странах. В частности, о первых больных заявили в польском городе Лодзь, в российском Воронеже, румынском Бухаресте и в столице Грузии Тбилиси. Именно эти города обозначены на подготовленной карте.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

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