"Казак" Гаврилюк сделал неожиданное признание о новом месте работы

Народный депутат VIII созыва Михаил Гаврилюк рассказал прессе, что действительно работает таксистом в Киеве.

Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказал сам бывший депутат.

Так, он подтвердил информацию из соцсетей, что его анкета есть в списке одной из столичных служб такси.

"Вызвала такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож", - написала женщина у себя в соцсетях.

Гаврилюк ответил на публикацию женщины.

"Я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - заявил экс-депутат.

Следует отметить, что Михаил Гаврилюк пытался пройти в Верховную Раду IX созыва, но за него проголосовали всего 0,56% избирателей – 512 человек. После этого пошутил, что будет "диванным критиком" по поводу действий власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший нардеп Михаил Гаврилюк попал в скандал с имуществом - у него нашли особняк в Карпатах.