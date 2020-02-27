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Могут отложить: в ПФУ сделали тревожное заявление о повышении пенсий с 1 марта

четверг, 27 февраля 2020, 19:59
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В Украине может не произойти запланированной индексации пенсий с 1 марта, о чем заявили в Пенсионном фонде.

Как сообщает "Апостроф", об этом "Стране" заявила пресс-секретарь ПФ Анна Швец.

По ее словам, для этого нужно соответствующее постановление Кабинета министров, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета.

В свою очередь аналитик института Growford Алексей Кущ отметил, что в пенсионном законодательстве прописано, что индексация пенсий должна проводиться каждый год.

"Она должна проводиться по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать. В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году - пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу. Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", - рассказал он.

Тем временем слухи о начале индексации пенсии пенсий с 1 марта активно распространяют СМИ. В свою очередь пенсионеры уже начали высчитывать, на какую надбавку смогут рассчитывать.

Экономист Виктор Скаршевский подсчитал, что пенсионеры получат прибавку на более, чем 11%.

"В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме, Формула следующая: 50% инфляции и роста средней заработной платы за прошлый год. В 2019 году официальная инфляция составила 4,2% (то есть, 50% - это 2,1%), а средняя зарплата увеличились на 18% (половина от этого показателя — 9%). То есть, по формуле пенсии должны проиндексировать на 11,1%", - отметил он.

Интересно, что в прошлом году повышение составило на 15%. В этом году прибавка будет ниже из-за того, что в 2019 году началось замедление темпов инфляции.

В самом законе прописано, что на прибавку к пенсии не могут рассчитывать следующие категории пенсионеров:

  • получатели социальных пенсий. Граждане, у которых не хватило страхового стажа для "нормальной" пенсии и кому государство насчитало минималку. Им отдельно пересматривают пенсии, подтягивая их под прожиточный минимум
  • работающие пенсионеры
  • госслужащие
  • пенсионеры, получающие максимальные пенсии (на сегодняшний день это порядка 16,4 тысяч гривен)
  • получатели спецпенсий, в том числе, бывшие работники судов (у некоторых пенсии достигают 20 тысяч гривен)
  • пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в прошлом или в этом году

Таким образом, индексация не коснется порядка 3,5 млн пенсионеров. В свою очередь остальные 8,5 млн человек имеют право на перерасчет пенсий.

Скаршевский добавил, что индексацию по закону могут проводить до конца декабря 2020 года.

"По логике, индексация должна быть в январе. Но, к примеру, в прошлом году она была с 1 марта. Чиновники поясняли, что понадобилось время, чтобы получить официальные цифры по инфляции и средней зарплате за 2018 год. Впрочем, были подозрения, что таким образом власти попросту хотели сэкономить, ведь вместо 12 месяцев повышенные пенсии выплачивали только 10 месяцев", - добавил он.

В Пенсионном фонде Днепра также заявили, что Кабмин публично не анонсировал повышение пенсий с марта.

"На данный момент нет нормативного документа, который бы регулировал порядок индексации на этот год. Мы все предложения в Минсоцполитики передали, оно должно подготовить проект постановления, который затем будет вынесен на Кабмин. Когда именно это произойдет - мы не знаем. ПФ сообщит о порядке индексации, как только он будет утвержден", - отмечают в ведомстве.

Там же добавили, что по состоянию на конец февраля ПФ не получил решение Кабмина о начале индексации.

"В постановлении Кабмина вполне может быть прописан перерасчет задним числом. Тогда пенсионерам досчитают пенсии и выплатят по отдельным ведомостям, возможно, в апреле. Деньги в любом случае не пропадут, люди могут не волноваться", - резюмировали в ПФ.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова заявила, что рассматривается план о ликвидации Пенсионного фонда (ПФУ).

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