Молодая украинка подхватила коронавирус в Италии: всплыли тревожные данные

В Италии, которую атаковал смертельный коронавирус из Китая, 25-летняя украинка подхватила COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Stranieriinitalia Марьяна Суренович.

Это первый случай заражения коронавирусом в этой стране среди граждан Украины. Девушка 15 февраля приехала из провинции Кремона в Монтано-Антилии, где живут ее родители.

"Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус. Повторный анализ будет сделан в римской больнице Спалланцани", - отметила Суренович.

Журналистка добавила, что украинка обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали. Состояние ее здоровья не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе. Ее семью и людей, с которыми она контактировала, поместили на карантин.

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