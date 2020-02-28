Лук, сало и чеснок, но без водки: в СНБО рассказали, как побороть коронавирус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам народное лекарство от коронавируса, который уже окружил Украину.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок", - заявил Данилов. Но в то же время алкоголь в качестве лекарства он не советует употреблять.

Секретарь СНБО высказался за установление государственного контроля за прохождением всех лекарств, "начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом".

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги … У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", - заявил Данилов.

Как сообщал "Апостроф", Как сообщал "Апостроф", по данным МОЗ, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019.