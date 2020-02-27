Стоит ли бить тревогу? В Минздраве высказались про "первые случаи" коронавируса в Украине

Распространенная в соцсетях информация о том, что в Украине обнаружили два случая заболевания китайским коронавирусом, не соответствует действительности.

Об этом сообщили "Апострофу" в пресс-службе центра общественного здоровья Минздрава.

"Хотя данная информация распространена со ссылкой на анонимные источники в Минздраве, она не соответствует действительности", - заявили в МЗ.

В ведомстве подчеркнули, что в Украине есть один человек с подозрением на коронавирус: женщина действительно прибыла из Италии, но результаты анализов и диагноз будут известны только завтра.

"Повышенная температура может быть свидетельством около 50 видов различных заболеваний", - подчеркнули в Минздраве.

Отметим, что в соцсетях сообщили ранее, что "заболевших коронавирусом украинцев, якобы, отсеяли при проверке на границе", а власти "пока все держат в тайне и уже усиливают эпидемиологический режим".

Напомним, коронавирус уже вплотную подошел к границам Украины - случаи заражения подтверждены в 4 соседних государствах. В частности, в Польше коронавирус подхватила 25-летняя девушка.

Как сообщал "Апостроф", коронавирус COVID-19 мог зародиться за пределами Китая.