Коронавирус окружил Украину: опубликована карта

По данным МОЗ, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны.

В сети появилась карта, где показано, что в странах-соседкях Украины уже зафиксировали заболевания.

Смертельный коронавирус выявили в Польше (город Лодзь), Беларуси (Минск), России (Воронеж), Грузии (Тбилиси), а также в Румынии (Бухарест).

Так, 27 февраля в Беларуси зафиксировали случай заражения коронавирусом у студента местного ВУЗа. Его госпитализировали, также проверяю всех, кто контактировал с парнем. А медиков, которые проверяли студента, поместили на карантин.

27 февраля в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая - его подхватила 25-летняя девушка.

Министр здравоохранения Грузии заявила, что коронавирус подтвержден у гражданина, который приехал из Ирана через Азербайджан.

25 февраля первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще в нескольких странах Европы - Румынии и Швейцарии.

А в российском Воронеже количество пациентов с подозрением на уханский коронавирус выросло до 8 человек.

Кроме того, первые случаи заражения COVID-2019 зафиксированы и в Литве.

Как сообщал "Апостроф", санитарные власти США детально изучили возможную среду обитания коронавируса и выяснили, на какой поверхности он дольше сохраняется.