С запасами еды и алкоголя: опубликованы интересные фото карантина из-за коронавируса на Канарах

В сети были опубликованы фотографии карантина в отеле на Канарских островах, где с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали туриста.

Снимки с курорта появились на канале 24 в Telegram.

Так, на карантин закрыли целый отель, журналисты не указывают его название. Администрация заведения приняла решение обеспечить закрытых внутри туристов всем необходимым для их комфортного затянувшегося отдыха. В частности, им бесплатно предоставили достаточные запасы еды и алкоголя.

В СМИ также были опубликованы фото туристов, которых закрыли в отеле. Они продолжают отдыхать, загорают у бассейна и отдыхают в баре, но следует отметить, что на всех надеты маски.

Как сообщал "Апостроф", в Китае остались украинцы, которых не взяли в самолет для эвакуации, и один из них рассказал о карантинных мерах в городе Ухань. По его словам, никого не выпускают из зданий и к нему и его соседям часто приходят врачи, чтобы проверить их самочувствие.