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Два раза в день приходят врачи: украинец, оставшийся в Китае, рассказал об условиях карантина, видео

четверг, 27 февраля 2020, 08:00
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В Китае остались украинцы, которых не взяли в самолет для эвакуации, а один из них рассказал про карантин в городе Ухань.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Святослава Гарасюка не пустили на борт из-за повышенной температуры. Сейчас парень чувствует себя хорошо, коронавирус у него не подтвердился.

Он рассказал, что живет в гостинице Уханя, но его не выпускают из здания. Каждое утро Святославу измеряют температуру, врачи приходят два раза в день. Также привозят еду для трехразового питания. По его слова, условия в гостинице нормальные, есть душ, Wi-Fi. Также с парнем держит связь украинское посольство и переводчик, с которым он работал в Китае.

Отметим, что Украина пока не готова отправлять новый самолет за украинцами, которые хотят вернуться из Уханя. Единственный вариант - эвакуация рейсом другой страны, но для этого необходима специальная справка.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский из всех, кто не смог эвакуироваться в Украину из Китая, пообщался только с девушкой с собачкой Анастасии Зинченко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились шокирующие кадры, как происходит карантин в охваченном коронавирусом Китае.

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