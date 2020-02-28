В Украине испортится погода: синоптики уточнили прогноз на 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, во многих областях Украины обещают дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных регионах дневная температура воздуха составит +2...+5 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -2...+1 градус. Дожди с мокрым снегом пройдут во всех западных областях.

На востоке страны также будет дождить, в частности, в Донецкой и Луганской областях. А дождь с мокрым снегом прогнозируют в Харьковской области. Температура на востоке днем продержится в пределах +4...+8 градусов. Ночью термометры покажут +2...+5 градусов.

В остальных областях будет сухо и солнечно. Теплее всего - на юге (+7...+10 днем и +2...+5 градусов ночью). В центральных регионах днем обещают +4...+6 градусов. На севере Украины прогнозируют +3...+5.

В Киеве 28 февраля синоптики говорят, что будет сухо и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +4...+6 градусов, а ночью опустятся до -1...+1 градуса за Цельсием.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 28 февраля в Украине ожидаются осадки на большей части страны, в Карпатах могут пройти сильные снегопады.