После "банной" вечеринки у известной блогерши умер муж: фото и новые детали трагедии

Число жертв смертельной "банной" вечеринки российской Instagram-блогерши Екатерины Диденко возросло до трех - в больнице скончался ее муж Валентин.

Об этом сообщила сама блогерша.

32-летний муж инстаблогерши Валентин Диденко скончался в больнице.

Говорят, именно он высыпал сухой лед в бассейн, что и привело к гибели людей.

Он работал в сфере IT и помогал своей жене вести блог "Аптечный Ревизорро", у которого на данный момент больше миллиона подписчиков.

Всего на дне рождения блогера было 18 человек. Среди них беременная сестра Екатерины - Анна Диденко. Ей тоже оказывали помощь.

Напомним, что причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн, потому что гостям после бани показалось, что вода стала слишком теплой. Вследствие произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Новосибирске (Россия) обрушилась кровля кафе, в результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще четверо человек пострадали.