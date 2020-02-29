Появилось "мощное" фото учений бойцов ВСУ, снятое с высоты птичьего полета

В сети показали яркое фото учений украинских военнослужащих, снятое с помощью квадрокоптера.
Его опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым" на Facebook-странице.
"Каждый раз, когда мы видим видео и снимки с учений ВСУ, замираем. Ведь так выглядит сила и мощь. Так выглядят те, кто ежедневно защищают нас от оккупантов", - говорится в подписи к снимку.
По словам волонтеров, на передовой украинские разведчики используют такие "птички", чтобы следить за врагом и фиксировать его перемещения.
"Аэроразведка позволяет предупредить возможные наступления. А, следовательно, спасает жизни наших военных", - добавляют в фонде.
Ранее "Апостроф" сообщал, чтов Азовском море украинскиебойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины провели учения.
Также украинские десантники провели учения, в ходе которых показали, как будут давать отпор врагу на Азовском море.