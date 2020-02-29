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Появилось "мощное" фото учений бойцов ВСУ, снятое с высоты птичьего полета

суббота, 29 февраля 2020, 23:46
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В сети показали яркое фото учений украинских военнослужащих, снятое с помощью квадрокоптера.

Его опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым" на Facebook-странице.

"Каждый раз, когда мы видим видео и снимки с учений ВСУ, замираем. Ведь так выглядит сила и мощь. Так выглядят те, кто ежедневно защищают нас от оккупантов", - говорится в подписи к снимку.

По словам волонтеров, на передовой украинские разведчики используют такие "птички", чтобы следить за врагом и фиксировать его перемещения.

"Аэроразведка позволяет предупредить возможные наступления. А, следовательно, спасает жизни наших военных", - добавляют в фонде.

Ранее "Апостроф" сообщал, чтов Азовском море украинскиебойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины провели учения.

Также украинские десантники провели учения, в ходе которых показали, как будут давать отпор врагу на Азовском море.

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