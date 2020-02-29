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Умер один из главных ученых 20 века: фото и биография

суббота, 29 февраля 2020, 10:28
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В пятницу, 28 февраля, умер американский физик-теоретик английского происхождения и один из создателей квантовой электродинамики Фримен Джон Дайсон.

Об этом сообщает National Geographic.

96-летний Фримен Дайсон считается теоретиком, который объединил мир атома и электрона, критиком испытаний ядерного оружия, разработчиком космических цивилизаций и противником изменения климата. Он был членом Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США.

Дайсон считается автором множества работ по квантовой электродинамике, математической физике, квантовой теории поля, астрофизике и физике низких энергий. Наряду с несколькими другими учеными он по праву считается одним из создателей современной квантовой электродинамики.

Коллеги Дайсона описывали его как скромного и застенчивого человека, который всегда был рад поработать с другими над их идеями. Один из его коллег рассказал: "Его секрет заключался в том, что он просто говорил "Да" всему в жизни, до самого конца".

Сам Дайсон вскоре после своего 90-го дня рождения рассказывал в интервью: "Я не человек больших вопросов. Я ищу загадки. Я ищу интересные задачи, которые могу решить. Мне все равно, важны они или нет, и поэтому я определенно не одержим решением какой-то большой тайны. Это не в моем стиле".

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в США скончался знаменитый актер Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.

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