Миллионы украинцев потеряли право на бесплатную медицинскую помощь: что происходит

Более 12 миллионов украинцев потеряли с 1 января 2020 года право на любую бесплатную медицинскую помощь, не заключив декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, что является обязательным условием для дальнейшего медицинского обслуживания на безоплатной основе.

Такие данные обнародовали на сайте Национальной службы здоровья Украины.

В соответствии с Порядком реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 № 65, в рамках программы медицинских гарантий осуществляется оплата за предоставление медицинских услуг по оказанию первичной медицинской помощи, исходя из тарифа на медицинские услуги по предоставлению первичной медицинской помощи, устанавливается как базовая ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, что оказывает первичную медицинскую помощь и составляет 600,48 гривны в год.

По данным сайта, 31,07% населения или 12,674 млн. граждан Украины не заключили декларации о выборе врача. Отметим, что согласно разъяснению Министерства здравоохранения, с 2020 года, когда медицинская реформа полностью заработает, врач не обязан предоставлять услуги первичной медицинской помощи человеку, который отказывается подписывать декларацию. Поскольку с 2020 года врачи первичной помощи будут получать деньги только за пациентов, выбравших их своими врачами и подписали декларации.

Пациент сможет за деньги купить у врача необходимые ему медицинские услуги не подписывая с ним декларацию. Это не является незаконным, но не регулируется государством и оценка качества этих услуг останется вне систем государственного контроля качества. Если врач попал в ситуацию, где человек нуждается в экстренном вмешательстве, он должен это сделать независимо от того, подписал пациент декларацию или нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли скандальные детали деятельности МОЗ, которое заложило в бюджет расходы на программу медицинских гарантий в сумме 72 миллиарда гривен, что в три раза ниже гарантированной законом нормы.

Также стало известно, что Минфин провалил выполнение бюджета в феврале.