Может стать сезонным: ученые сделали ужасающее заявление о коронавирусе из Китая

Вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-19 не получится, он будет проявляться сезонно, как и грипп.

Об этом сообщают "Известия".

"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет", - рассказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Недавно с подобными заявлениями выступили и китайские ученые.

Как считает заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь, атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции. Однако у нового штамма другой набор характеристик, которые дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут. В будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.

"Как правило, рост заболеваемости гриппом происходит в осенне-зимний период. И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном", - подчеркнул ученый.

Вероятность того, что человечество будет болеть COVID-19 постоянно, крайне высока, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Подобные события происходили в эволюции патогенов неоднократно сотни лет назад. Именно так появились распространенные неопасные респираторные коронавирусы, которые циркулируют в человеческой популяции незаметно под видом ОРВИ.

"И всё же с начала ХХ века таких патогенов не было. Ситуация с новым коронавирусом наиболее близка к сценарию, согласно которому он станет постоянным спутником человека, - уверен эксперт. - ВОЗ считает, что зарегистрированная заболеваемость - это лишь "верхушка айсберга". Но поскольку происходящее не имеет прецедентов в современной вирусологии, прогнозировать развитие ситуации сложно.

Получить распространение в человеческой популяции и закрепиться в ней новый штамм может за счет своих уникальных свойств.

Биологи из Техасского университета в Остине (США) и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру оболочки вируса с очень большим разрешением.

Трехмерное изображение показало, что COVID-19 гораздо лучше взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток человека. То есть для инфицирования необходимо меньшее количество патогена. Китайские ученые сделали еще одно неприятное открытие: коронавирус может поражать не только легкие человека, как считалось ранее, но и другие органы, например почки, сердце или кишечник.

"Если эти заявления подтвердятся, то можно предположить, что вирус способен размножаться в различных тканях, - отметил Александр Мелерзанов. - Наибольшую опасность это представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Они также находятся в зоне риска из-за возможного присоединения бактериальных инфекций. Для людей со здоровой иммунной системой коронавирус представляет не большую опасность, чем вирус гриппа".

Подробнее о том, как, например, в Италии борются с коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима.