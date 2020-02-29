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В Иране подожгли больницу из-за страха перед зараженными коронавирусом: видео

суббота, 29 февраля 2020, 16:27
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В городе Бендер-Аббас, в Иране, где недавно коронавирусом заразился топ-чиновник, в пятницу, 28 февраля, люди подожгли больницу, в которой, якобы, собирались разместить инфицированных этим смертельно опасным вирусом из другого города.

Об этом сообщает Alarabiya.

Так, накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Бендер-Аббас перевезут 10 зараженных пациентов из города Кум, который является эпицентром распространения вируса в стране.

Сообщается, что это "разозлило некоторых жителей" и они подожгли клинику. При этом, местная власть опровергла информацию о перевозке больных коронавирусом из Кума.

Отметим, официально в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них - бывший посол Ирана в Ватикане.

В тоже время, как пишет ВВС, в Иране скрывают информацию о вирусе. По данным издания, от SARS-CoV-2 в Иране умерли как минимум 210 человек.

Напомним, по состоянию на 29 февраля, в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев SARS-CoV-2, из них 2924 - летальные. Выздоровели 39545 человек.

Подробнее о том, как, например, в Италии борются с коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима.

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