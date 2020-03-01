Прощеное воскресенье: что категорически нельзя делать 1 марта

В 2020 году Прощеное воскресенье выпадает на 1 марта, в этот день существует ряд запретов.

Считается, что нельзя думать о плохом, обижать других, а за все свои неправильные поступки нужно попросить прощения. Нельзя желать другим людям зла и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Запрещено ругаться с родными и жаловаться на жизнь.

В Прощеное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, стирать и убирать. В то же время разрешено приготовление пищи и уход за домашними животными.

Издавна верили, что именно вечером Прощеного воскресения происходит Страшный суд, поэтому люди пытались по возможности не выходить из дома, вспоминали собственные грехи и ни в коем случае не употребляли алкоголь.

Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, нельзя поздно ложиться спать, так как после полуночи уже наступает Великий пост.

Намерения людей должны быть только позитивными, а поступки человечными.

Ранним утром верующие обязательно должны посетить церковь, чтобы принять участие в праздничном богослужении.

Детальнее о том, что нужно делать 1 марта, читайте в материале "Апострофа": Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня.