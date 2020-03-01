Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня

Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным, в этом году оно выпадает на 1 марта.

Считается, что в этот день каждый человек может попросить прощение за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год.

По преданиям, традиция появилась в Палестине или Египте. Монахи до начала Великого поста уходили в пустыню по одному, где практически без пищи и воды проводили 40 дней, следуя примеру Спасителя, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к празднику Пасхи. Перед дорогой они просили прощения за все обиды, понимая, что, возможно, видятся в последний раз.

В Прощеное воскресение в церквях читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. Люди приходят в храм, чтобы исповедаться, покаяться в грехах и причаститься. В этот день просят прощения у родных, друзей, знакомых, коллег, отпускают обиды.

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Испеченные в Прощеное воскресенье блины нужно съесть все до единого (считается, что это принесет счастье семье, сплотит ее).

Совершите доброе дело в этот день - уступите место в общественном транспорте, покормите бездомное животное, переведите старушку через дорогу и т.п.

В этот день посещают могилы родных, проносят дары усопшим, просят у них прощения, а также оберегать живых от бед и напастей. Не простить кого-то или сквернословить в Прощеное воскресение - плохая примета.

В народе верили: какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху. Если накануне Великого поста будет хорошая ясная и теплая погода, то и весна будет такой же, можно ждать хороший урожай.