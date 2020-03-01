RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 марта

07:47
Прощеное воскресенье: что категорически нельзя делать 1 марта
07:33
В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление
07:22
Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня
07:10
Праздник весны: лучшие поздравления с 1 марта в стихах
07:05
Как приготовить дома полезный йогурт: 3 простых рецепта для тех, кто следит за фигурой Lime
06:30
Гороскоп на 1 марта: Водолеи будут слишком спешить, а Тельцов ждут разочарования в окружении
06:25
Какой будет погода в Украине в первый день весны: синоптики дали прогноз
05:31
Ученые нашли застывшую в янтаре часть животного, жившего миллионы лет назад: фото
04:19
Для бойцов ВСУ создают новую защиту: опубликованы фото
02:24
Известный боксер прогнулся перед главным чеченским "другом" Путина: фото
01:22
Лень проехать 5 метров: в сети показали фото "героя парковки" в Харькове
00:12
Прототип корабля Илона Маска взорвался на испытаниях: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня

воскресенье, 01 марта 2020, 07:22
переглянути новину українською
Фото: tvsamara.ru

Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным, в этом году оно выпадает на 1 марта.

Считается, что в этот день каждый человек может попросить прощение за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год.

По преданиям, традиция появилась в Палестине или Египте. Монахи до начала Великого поста уходили в пустыню по одному, где практически без пищи и воды проводили 40 дней, следуя примеру Спасителя, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к празднику Пасхи. Перед дорогой они просили прощения за все обиды, понимая, что, возможно, видятся в последний раз.

В Прощеное воскресение в церквях читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. Люди приходят в храм, чтобы исповедаться, покаяться в грехах и причаститься. В этот день просят прощения у родных, друзей, знакомых, коллег, отпускают обиды.

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Испеченные в Прощеное воскресенье блины нужно съесть все до единого (считается, что это принесет счастье семье, сплотит ее).

Совершите доброе дело в этот день - уступите место в общественном транспорте, покормите бездомное животное, переведите старушку через дорогу и т.п.

В этот день посещают могилы родных, проносят дары усопшим, просят у них прощения, а также оберегать живых от бед и напастей. Не простить кого-то или сквернословить в Прощеное воскресение - плохая примета.

В народе верили: какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху. Если накануне Великого поста будет хорошая ясная и теплая погода, то и весна будет такой же, можно ждать хороший урожай.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: