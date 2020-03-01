RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

13:25
В Херсоне наркоман зверски убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии
12:59
Забавные поздравления с 1 марта: открытки и лучшие смс
12:57
"Упаковали" всех: в Киеве наглые воры ограбили иностранцев, но поплатились
12:20
"Ослепляют" и уничтожают: появились новые данные и видео ударов Турции по противнику в Сирии
11:41
ВСУ могут получить оружие, способное сорвать высадку российского десанта: названы сроки
11:27
Превратилась в факел: в Киеве адский огонь охватил маршрутку прямо на ходу, видео
11:09
В оккупированном Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: подробности
11:08
Морозы до -14 и метель: синоптик обескуражил прогнозом на март в Украине
10:50
Последний день Масленицы: лучшие поздравления и открытки
10:43
Горы снега и минус 10: появилось яркое фото из Карпат в первый день весны
10:18
1 марта - день бабушки: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
10:09
Ударил по лицу и ограбил: в Киеве мужчина в камуфляже устроил дерзкий налет на аптеку, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Херсоне наркоман зверски убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии

воскресенье, 01 марта 2020, 13:25
переглянути новину українською

В Херсоне 21-летний мужчина до смерти забил маленького мальчика, ему был всего 1 год и 8 месяцев.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчина избил сына своей сожительницы за то, что мальчик постоянно кричал и не давал отдыхать. Когда ребенку стало плохо, его уложили в постель, а через некоторое время он умер. Узнав о смерти ребенка, мужчина убежал.

Как рассказал начальник Корабельного отделения полиции Андрей Сколибог, подозреваемого задержали в течение часа. Им оказался житель Новой Каховки, который имел постоянные проблемы с законом. Также известно, что он употреблял наркотические вещества.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проживал в квартире со своей сожительницей и ее малолетним сыном. По словам соседей пара постоянно ссорилась и вела антисоциальный образ жизни.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство малолетнего ребенка".

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия ему изберет суд.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском городе Мурманск задержали 15-летнего подростка по подозрению в двух убийствах. Допрос мальчика Кирилла и его поведение шокировало полицейских. Он смаковал каждую подробность страшного преступления. Школьник, когда еще ему не было и 14 лет, убил человека.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: