В Херсоне наркоман зверски убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии

В Херсоне 21-летний мужчина до смерти забил маленького мальчика, ему был всего 1 год и 8 месяцев.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчина избил сына своей сожительницы за то, что мальчик постоянно кричал и не давал отдыхать. Когда ребенку стало плохо, его уложили в постель, а через некоторое время он умер. Узнав о смерти ребенка, мужчина убежал.

Как рассказал начальник Корабельного отделения полиции Андрей Сколибог, подозреваемого задержали в течение часа. Им оказался житель Новой Каховки, который имел постоянные проблемы с законом. Также известно, что он употреблял наркотические вещества.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проживал в квартире со своей сожительницей и ее малолетним сыном. По словам соседей пара постоянно ссорилась и вела антисоциальный образ жизни.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство малолетнего ребенка".

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия ему изберет суд.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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