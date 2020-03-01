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В оккупированном Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: подробности

воскресенье, 01 марта 2020, 11:09
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Оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

"В Севастополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы - ее объявили в розыск", - сказано в сообщении.

По обнародованной информации, больную доставили в инфекционную клинику с подозрением на коронравирус COVID-2019.

В разговоре с соседками по палате она упомянула о своем желании поехать в Ростовскую область. Это она, видимо, и сделала, не предупредив о своем поступке медицинский персонал.

Тепер больную разыскивает полиция. В сети опубликовано фото беглянки, которую зовут Екатерина, ее фамилия - не разглашается.

Как ранее сообщал "Апостроф", анализы показали отрицательный результат на коронавирус COVID-19, который подозревали у женщины в Ужгороде - ее госпитализировали 25 февраля

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