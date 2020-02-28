Подозрение на коронавирус в Ужгороде: в МОЗ озвучили результаты анализов

Анализы показали отрицательный результат на коронавирус COVID-19, который подозревали у женщины в Ужгороде - ее госпитализировали 25 февраля.

Об этом сообщили "Апострофу" в пресс-службе центра общественного здоровья МОЗ.

Украинка приехала на родину из Италии, ее задержали на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области. У женщины была температура 38 градусов. Ее передали медикам для обследования.

"Женщина прибыла в Украину из Венгрии. Но, по нашим данным, она ехала из Италии, но не из тех районов, где есть очаги заражения коронавирусом", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

К слову, в Минздраве заявили, что распространенная в соцсетях информация о том, что в Украине обнаружили два случая заболевания китайским коронавирусом, не соответствует действительности.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

Как сообщал "Апостроф", по данным МОЗ, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны.