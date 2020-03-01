Забавные поздравления с 1 марта: открытки и лучшие смс

Во всем мире существует традиция поздравлять родных и знакомых с началом весны.

В первый весенний день, 1 марта, "Апостроф" публикует самые яркие поздравления по этому поводу.

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

Пусть первый день весны принесет много тепла и телу, и душе, и всему живому в этом мире! Желаю расцветать вместе с этой прекрасной порой года! Пускай впереди будут только позитив, счастье и весеннее настроение!

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

Поздравляю с Первым днём весны, с новой страничкой счастья в твоей книге. Желаю подснежников радости и солнышка вдохновения, любви на сердце и оттепели в душе. Пусть эта весна начнётся с чего-то удивительного и прекрасного, пусть все её дни напролёт будут весёлыми, тёплыми, добрыми, яркими и восхитительными.

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

Как ранее сообщал "Апостроф", ежегодно в первое воскресенье марта в многих странах мира празднуют День бабушки, неофициально отмечают праздник и в нашей стране.