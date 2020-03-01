Забавные поздравления с 1 марта: открытки и лучшие смс

Во всем мире существует традиция поздравлять родных и знакомых с началом весны.
В первый весенний день, 1 марта, "Апостроф" публикует самые яркие поздравления по этому поводу.
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
Пусть первый день весны принесет много тепла и телу, и душе, и всему живому в этом мире! Желаю расцветать вместе с этой прекрасной порой года! Пускай впереди будут только позитив, счастье и весеннее настроение!
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
Поздравляю с Первым днём весны, с новой страничкой счастья в твоей книге. Желаю подснежников радости и солнышка вдохновения, любви на сердце и оттепели в душе. Пусть эта весна начнётся с чего-то удивительного и прекрасного, пусть все её дни напролёт будут весёлыми, тёплыми, добрыми, яркими и восхитительными.
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
Как ранее сообщал "Апостроф", ежегодно в первое воскресенье марта в многих странах мира празднуют День бабушки, неофициально отмечают праздник и в нашей стране.