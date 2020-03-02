Повышение пенсий переносится: Гончарук огорчил украинцев

Премьер-министр Алексей Гончарук, который в понедельник, 2 марта, собрал журналистов на срочный брифинг, заявил, что предполагавшийся пересчет пенсий украинским пенсионерам не отменяется, но переносится на более поздний срок.

Об этом Гончарук заявил на брифинге.

Он напомнил, что закон не требует проводить индексацию пенсий в какую-то определенную дату. Решение можно принять в любое время.

"В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки", - заявил глава правительства.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на 2020 год проживает 11,3 миллиона пенсионеров, каждый из них в среднем получает 3083 гривны.

Напомним, что в Пенсионном фонде подчеркнули, чтобы точно знать о размере пенсии, украинцам необходимо проверить учет параметров.