Начинается Великий пост: история, традиции и запреты

В понедельник, 2 марта, начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля. В этот период на верующих накладываются строгие запреты в приеме пищи и поведении.

Считается, что этот пост важнейший и самый продолжительный из всех православных постов, ведь во время него готовятся ко дню Светлой Пасхи. В основе Великого поста воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, а последняя страстная седмица установлена в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

Сам пост состоит из двух периодов: Святой Четыредесятницы - первые сорок дней Великого поста и Страстной Седмицы - последняя неделя перед Пасхой.

Структура Великого поста построена так, что каждая неделя имеет свой духовный смысл. Человек, который полноценно посвящает свои время и силы посту, как по лестнице духовного восхождения, ступенька за ступенькой поднимается к тайне Пасхи Христовой.

Первая неделя - Торжество православия - получила свое название в честь победы над ересью иконоборчества. Иконоборчество подразумевало отрицание почитания икон. Борьба с иконопочитанием и гонения церкви длились практически сто лет: императоры вели сражения из личных соображений. Императрица Феодора в 843 году созвала собор, на котором решили восстановить почитание церковных икон. После этого императрицей было устроено торжество, выпало оно на первое воскресенье Великого поста. И тогда священнослужители, патриарх, митрополиты и обычные люди вышли на улицу с иконами.

Вторая неделя - Святителя Григория Паламы - посвящена почтению его памяти. Святителясчитают победителем одного из главных богословских споров о том, есть ли какая-то связь между Богом и миром, который он создал, или же человек может познать Бога только после смерти.Палама утверждал, что божественную энергию человек способен ощутить и увидеть еще при земной жизни.

Третья неделя – Крестопоклонная -предусматривает, что в это время украшенный цветами крест выносят из алтаря. Делают это для поклонений, так как крест всегда считался символом подвига Иисуса Христа и воскрешения, которое открыло всем людям, которые следуют за Христом, дорогу в рай.

Четвертая неделя - преподобного Иоанна Лествичника - получила свое название в честь наставника монастыря, который всю свою жизнь провел на Синайском полуострове.Иоанн вел очень замкнутый и скромный образ жизни. Однажды из зависти недоброжелатели обвинили его во лжи, и тогда Иоанн, не вступая в споры, замолчал на целый год.

Пятая неделя - преподобной Марии Египетской, которая в двенадцать лет сбежала из дома в Александрию, вела блудную жизнь, но однажды девушка из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм, но не смогла этого сделать: только касаясь порога, Мария отлетала от стен храма. Девушка подошла к иконе в пристройке и пообещала образу Богоматери изменить свою жизнь.После этого приняла причастие и ушла в пустыню.

Шестая - Вход Господен в Иерусалим, неделя ваий, название которой произошло от греческого слова, обозначающего широкие пальмовые листья, которыми была устлана дорога в Иерусалим, куда за неделю до распятия въезжал Иисус. Этот день - одновременно и радостный, и грустный праздник.

Вербное Воскресенье предусматривает, что православные приходят в храм с ветвями, только не с пальмовыми, а с вербовыми, чтобы встретить Господа, который вступает на Крестный путь.

Седьмая - Страстная седмица - берет свое начало своего названия от слова "страсть" - "страдания". Страстная неделя не относится к Великому посту. Все предыдущие шесть недель православные постятся в честь сорокадневного поста Христа, а Страстная неделя - воспоминания последних дней жизни, страданий, смерти и погребения Спасителя.

Традиции и запреты Великого поста

Сам по себе Великий пост предполагает ограничение в пище по количеству ее употребления и качеству, а также полный отказ от пищи в некоторые дни. С понедельника по пятницу постящиеся едят один раз в день простую пищу, к ней относятся овощи и хлеб. Все употребляется без масла.

Суббота и воскресенье не являются постными днями, так как в эти дни разрешается употреблять растительное масло и выпить не больше стакана вина. То есть в субботу и воскресенье разнообразие растительной пищи больше. Еда не должна быть дорогой. Кроме того, она должна быть простой в приготовлении. Отказаться следует от мяса, яиц, молочных продуктов. Есть можно рыбу и овощи на масле.

Во время Страстной седмицы каждый день называется "Великим". В это время в храмах проходят особые службы. Во все эти дни не венчают, не крестят и не поминают умерших.

Во время всего поста нужно ежедневно молиться, читать Библию, скромно одеваться, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, и каждое воскресенье ходить в церковь на службу.

Во время Великого поста запрещено курить и употреблять алкоголь, посещать вечеринки, гуляния, бездельничать, играть в любые игры и смотреть развлекательные программы по телевизору. Интимная жизнь под запретом даже для венчанных супругов. Нельзя ссориться, обижаться, допускать плохие мысли.