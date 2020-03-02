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Падала на колени: всплыли новые детали трагической гибели 19-летней роженицы под Черниговом

понедельник, 02 марта 2020, 12:54
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В сети появились новые подробности смерти 19-летней роженицы Алины Чуприны, которая внезапно скончалась после кесарева сечения под Черниговом.

Об этом сообщают "Факты".

"За всю жизнь она перенесла только одну операцию - удаление аппендикса. Тогда перед тем, как вводить ей определенные препараты, врачи делали пробы. А сейчас никто ничего подобного не делал. Мы не планировали кесарево сечение. Дочка хотела рожать сама и врачи не видели никаких противопоказаний", - рассказала Наталья.

По ее словам, когда созвонилась с дочкой утром 17 февраля, та ей сказала, что у нее всю ночь были схватки и она очень устала. Схватки продолжались и днем. А около шести часов вечера Алина сообщила, что ей будут прокалывать околоплодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Роды Алине простимулировали, с ней рядом был ее гражданский муж Антон, в 02:17 она родила мальчика.

"Мне показали ребенка, но к Алине не пустили, - сказал Антон.- Меня буквально выгнали из больницы, не дали даже переодеться: "Уходи, тебе нечего здесь делать!" Отдали ему телефон Алины и сказали приходить не раньше семи часов утра", - говорит мама погибшей.

Она рассказала, что Антон пришел в ту ночь домой и попытался уснуть, но в 3.45 ему позвонили из больницы и сообщили: "У Алины остановилось сердце. Мы не смогли его запустить".

"Все еще не веря, что это может быть правдой, мы с Антоном помчались в роддом. К нам вышла заведующая роддомом Лидия Ивановна. Именно она, насколько я поняла, делала Алине кесарево сечение. Она упала передо мной на колени: "Я хотела спасти твоего ребенка! Мы не виноваты, она умерла уже в реанимации", - рассказала убитая горем мама.

Заведующая роддомом сказала ей, что у Алины случилась аллергическая реакция на один из препаратов. Какой именно препарат спровоцировал аллергическую реакцию, родным Алины Чуприной так и не сказали.

"Но врачи на самом деле прекрасно знают, какой, - говорит Наталья. - Когда на следующий день мы опять пришли в больницу, уже к главврачу, его секретарь сказала: "На этот препарат не делали пробы, потому что его колют всем! Аллергическая реакция - это один случай на миллион". При этом название препарата нам так и не сообщила. Медицинскую документацию, в которой это должно быть зафиксировано, нам не показали - все документы изъяли сотрудники правоохранительных органов".

Новорожденный, по словам Натальи, все еще в роддоме из-за желтухи. Мальчика назвали Святославом.

"Результаты судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти Алины, мы узнаем не раньше, чем через месяц, - говорит Наталья Чуприна. - Остается надеяться, что виновные в смерти Алины понесут наказание.

Как сообщал "Апостроф", 12-летняя девочка, которая недавно родила ребенка в Ровенском областном перинатальном центре, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.

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