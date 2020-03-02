RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 марта

12:26
Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем Lime
12:25
Скандальному Киве готовятся вручить подозрение: первые подробности
12:15
На трассе под Харьковом произошло жуткое ДТП с грузовиком, много погибших: фото
12:14
Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей Lime
12:04
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми, есть пострадавшие: видео
11:50
Связь оборвалась внезапно: под Киевом загадочно пропали рыбаки, фото
11:36
Нельзя даже рядом гулять: экс-регионалка устроила истерику на ТВ из-за "секретной" базы США в Украине, видео
11:16
Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе Lime
11:05
Появились новые данные о судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России
10:35
Дочь Стивена Спилберга арестовали за нападение на жениха Lime
10:32
Зима не отступает: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат
09:31
Перерезали горло и сожгли: в Харькове зверски убили девушку, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые данные о судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России

понедельник, 02 марта 2020, 11:05
переглянути новину українською

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный екс-командир "Айдара" Сергей Мельничук.

Об этом сообщил сам Мельничук на своей странице в Facebook.

"Прибыл выручать. МИД заработало. Спасибо всем, кто звонил и переживал", - написал он.

Он также добавил, что по информации полиции Греции, украинский Интерпол подтвердил его задержание по требованию российских правоохранителей. В ордере указано, что Мельничук подозревается в убийстве 20 и больше человек в Ростовской области РФ в 2014 году.

“Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)”, - отметил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном.

Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году Мельничук в своей декларации о доходах указал, что у него есть 1 трлн гривен наличными. Эти данные вызвали большой резонанс в информационном пространстве, поскольку с такими деньгами Мельничук сразу оказался в топ-20 самых богатых людей мира, обойдя создателей Google и Facebook.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: