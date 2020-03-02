Появились новые данные о судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный екс-командир "Айдара" Сергей Мельничук.

Об этом сообщил сам Мельничук на своей странице в Facebook.

"Прибыл выручать. МИД заработало. Спасибо всем, кто звонил и переживал", - написал он.

Он также добавил, что по информации полиции Греции, украинский Интерпол подтвердил его задержание по требованию российских правоохранителей. В ордере указано, что Мельничук подозревается в убийстве 20 и больше человек в Ростовской области РФ в 2014 году.

“Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)”, - отметил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном.

Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году Мельничук в своей декларации о доходах указал, что у него есть 1 трлн гривен наличными. Эти данные вызвали большой резонанс в информационном пространстве, поскольку с такими деньгами Мельничук сразу оказался в топ-20 самых богатых людей мира, обойдя создателей Google и Facebook.