Сотни самолетов и тысяча танков: Россия собрала возле Украины ударный "кулак"

Россия собрала у границ Украины большое количество военных и техники.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Журналисты попросили представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого назвать численность техники и боевиков у границ с Украиной.

"Всего группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих (в том числе 1 и 2 армейские корпуса более 35 тысяч военнослужащих). Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", - рассказал Скибицкий.

По его словам, также указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦЗМР), которые могут мобилизовать около 40000 человек.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники пограничной службы не пропустили в РФ 15 граждан Украины, которые пытались выехать из страны по внутренним паспортам. При этом еще 7000 человек с заграничными паспортами сумели пересечь границу в Россию.