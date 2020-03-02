Украинцев начали "разворачивать" на границе с Россией: что важно знать

Сотрудники пограничной службы не пропустили в РФ 15 граждан Украины, которые пытались выехать из страны по внутренним паспортам. При этом еще 7000 человек с заграничными паспортами сумели пересечь границу в Россию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко для "Украинской правды".

"Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за сутки и 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы… Мы не видим большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, даже один человек, который не смог попасть в Россию, потому что имел внутренний паспорт, сказала: "значит, такая судьба: сегодня не смогу попасть, но сделаю документ и поеду", - заявил спикер.

Также представитель ГПСУ отметил, что нововведения ускорили оформление граждан на границе, поскольку теперь пограничники не будут вбивать в базу данных лиц вручную – специальные ридеры считывают информацию с загранпаспортов автоматически. По его словам, здесь имеется и элемент безопасности – заграничный паспорт труднее подделать.

Андрей Демченко уточнил, что с 2013 года ежегодно количество украинцев, которые выезжают в Россию падает – с 6 млн лиц в 2014 году он упал до 3,9 млн в 2019.

Как сообщал "Апостроф", с 1 марта 2020 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об изменении перечня документов, которые необходимы для пересечения границы с Россией.