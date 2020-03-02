Великий пост: душевные открытки и поздравления в стихах и прозе

Великий пост в 2020 году начался 2 марта - в это время верующие придерживаются строгих правил, но это не становится тяжестью.
С началом Великого поста люди поздравляют друг друга и желают всего светлого и благоприятного. "Апостроф" подготовил открытки и стихи для поздравления родных, а также близких.
Пусть прочь уйдут плохие мысли, пусть оставит тебя печаль. Попроси Бога о прощении грехов, наставлении на путь истинный и обретении счастья.
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Пускай в Великий пост
Не будет искушений,
Пусть с исповедью
Прочь уйдет плохое,
Пусть не останется
Ни боли, ни сомнений,
Чтоб пребывали вы
В достатке и покое!
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Сердечно поздравляем Вас с началом Великого Поста, желаем Вам просветления души, крепости силы воли, телесного здоровья и гармонии в семье.
Желаю в эти 40 дней самого Великого Поста в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдет благодать, и Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.
Попроси о прощении Бога! Не поддавайся искушению веселья и праздности. Уходи от соблазнов. Будь тихим, спокойным и умиротворенным. Задумайся об очищении души и смысле жизни. Раскайся в своих грехах. Помолись. И тогда на тебя снизойдет Божья Благодать.
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Вот и настал Великий пост!
Встречай его хорошими делами,
Подумай про духовный рост,
И пусть Господь всегда пребудет с нами!
Поздравляем Вас с началом Великого Поста, желаем Вам и Вашей семье в эти благостные дни встречать лишь добрых людей, иметь чистые открытые помыслы, хранить в сердце веру в Бога, жить в мире и согласии.
Ранее "Апостроф" публиковал календарь питания по дням во время Великого поста.