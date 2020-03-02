Великий пост: душевные открытки и поздравления в стихах и прозе

Великий пост в 2020 году начался 2 марта - в это время верующие придерживаются строгих правил, но это не становится тяжестью.

С началом Великого поста люди поздравляют друг друга и желают всего светлого и благоприятного. "Апостроф" подготовил открытки и стихи для поздравления родных, а также близких.

Пусть прочь уйдут плохие мысли, пусть оставит тебя печаль. Попроси Бога о прощении грехов, наставлении на путь истинный и обретении счастья.

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Пускай в Великий пост

Не будет искушений,

Пусть с исповедью

Прочь уйдет плохое,

Пусть не останется

Ни боли, ни сомнений,

Чтоб пребывали вы

В достатке и покое!

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Сердечно поздравляем Вас с началом Великого Поста, желаем Вам просветления души, крепости силы воли, телесного здоровья и гармонии в семье.

Желаю в эти 40 дней самого Великого Поста в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдет благодать, и Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.

Попроси о прощении Бога! Не поддавайся искушению веселья и праздности. Уходи от соблазнов. Будь тихим, спокойным и умиротворенным. Задумайся об очищении души и смысле жизни. Раскайся в своих грехах. Помолись. И тогда на тебя снизойдет Божья Благодать.

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Вот и настал Великий пост!

Встречай его хорошими делами,

Подумай про духовный рост,

И пусть Господь всегда пребудет с нами!

Поздравляем Вас с началом Великого Поста, желаем Вам и Вашей семье в эти благостные дни встречать лишь добрых людей, иметь чистые открытые помыслы, хранить в сердце веру в Бога, жить в мире и согласии.

Ранее "Апостроф" публиковал календарь питания по дням во время Великого поста.