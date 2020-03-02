Великий пост: что можно, а что нельзя есть

Великий пост, который начался 2 марта и продлится до 18 апреля,считается самым долгим и строгим в плане ограничений из всех многодневных постов. Он был установлен в первые века христианства в память о том, как Иисус 40 дней голодал в пустыне перед выходом на проповедь.

Во время Великого поста под полный запрет из еды подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб, выпечка. Запрещен алкоголь; только в некоторые дни разрешается вино. Особенно строгие правила соблюдаются в первую и последнюю недели поста.

Считается, что в первый день Великого поста нужно полностью отказываться от пищи, но все же, если здоровья этого не позволяет, нужно отдать предпочтение блюдам, которые разрешены на протяжении всего поста: это свежие, сушеные и соленые овощи и фрукты, хлеб, мед, орехи, горячая пища.

В субботу и воскресенье каждой недели поста можно есть горячую пищу с растительным маслом. На протяжении поста можно пить воду, компоты, соки, чаи, кофе.

Послабление в рационе делается для трех дней - Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы (11 апреля) и Вербного воскресенья (12 апреля). В Благовещение и Вербное воскресенье разрешено добавить в рацион рыбу; а в Лазареву субботу - рыбную икру.

С 13 по 16 апреля можно употреблять в пищу только хлеб, фрукты, овощи, компоты. В последнюю пятницу перед Пасхой, 17 апреля, рекомендуется совсем воздержаться от еды. 18 апреля разрешена горячая пища с растительным маслом

Стоит добавить, что соблюдение поста носит рекомендательный характер, так как бывают ситуации, когда человек в силу состояния здоровья или других жизненных обстоятельств не может исключить мясо и молочные продукты из рациона. По словам священнослужителей, суть Великого поста не только в строгой диете, но и в общении с Богом, молитвах.