Когда начнут закрывать школы и детсады из-за коронавируса: в Минздраве дали ответ

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что карантин из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных.

Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий… ситуация мониторится непосредственно в каждой области… На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры, - "Апостроф") рассматривается соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу", - добавила Скалецкая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, возвращался в Украину из Италии.