В Минздраве подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине: подробности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине был обнаружен первый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Об этом он сообщил на экстренном брифинге Министерства здравоохранения.

По словам Ляшко, диагноз подтвердился у мужчины, который прибыл из Италии. Состоянии мужчины стабильное. У него есть такие симптомы заболевания как лихорадка и сухой кашель.

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, возвращался в Украину из Италии. Он прилетел в Румынию на самолете, и вернулся вместе с супругой на машине в Черновицкую область. Здесь он обратился к врачу. Анализы на коронавирус дали положительный результат.

Жена мужчины в данный момент находится на карантине.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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