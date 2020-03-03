Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности

В Украине зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом из Китая - его подхватил мужчина, который пересек украинскую границу вместе с супругой на автомобиле. Известно, что на тот момент никаких симптомов болезни и температуры у него не было. Сейчас мужчина и его жена изолированы. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что сейчас идет работа с лицами, с которыми контактировал зараженный коронавирусом мужчина.

"Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов они были изолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера (2 марта, - "Апостроф") у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - заверил он.

По словам Ляшко, у супруги зараженного нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире.

Известно, что семейная пара путешествовала по Европе с 21 февраля. Симптомы у мужчины появились 28 февраля. Госпитализация была осуществлена 29 числа. Лабораторные исследования провели 1 марта, они завершились вчера поздно вечером, 2 марта.

"Больной находится в госпитальной базе. У него лихорадка и кашель. Можно было оказывать ему помощь и на дому. Но поскольку у нас цель не допустить распространения внутри страны, мы его госпитализировали", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в Минздраве, вместе с первым пациентом-украинцем, у которого диагностировали китайский коронавирус, изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. По словам собеседника, мужчина контактировал со всеми этими людьми.

Отмечается, что всех пациентов закрыли в разных местах, "чтобы не было паники". Они будут находится под постоянным контролем медиков.

Внимание! Чем отличается коронавирус от гриппа и простуды

Смертельный коронавирус из Китая существенно отличается по симптомам от обычной простуды, но имеет сходство с гриппом. От простуды он отличается:

- внезапностью: человеку может стать плохо в любой момент, несмотря на то, что еще пять минут назад он чувствовал себя отлично;

- резким скачком температуры до 39,5 градусов: при обычной простуде будет, как правило, до 38 градусов;

- сухим кашлем: его фиксировали у 80% всех заболевших коронавирусом, он может быть несильным, но изнуряющим - человек никак не может откашляться. При ОРВИ кашель, как правило, либо влажный, либо отсутствует вообще, либо появляется на 2-3-й день болезни;

- отдышкой, тахикардией, болью в груди: если появилась одышка, которая очень быстро прогрессирует, то это говорит о развитие вирусной пневмонии, а именно от нее и погибают люди, зараженные коронавирусом 2019-nCoV;

- сильной слабостью и усталостью: зараженный коронавирусом человек может быть настолько слабым, что не сможет может поднять руку или сделать шаг.

Сходство гриппа и коронавируса заключается в том, что они относятся к РНК-содержащим вирусам, умеют быстро и неожиданно мутировать, из-за чего их сложно обуздать и взять под контроль. В некоторых случаях мутации приводят к появлению штаммов с атипичными и патогенными свойствами, как это случилось в Китае.

Симптомы коронавирусной инфекции напоминают грипп: подъем температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, но отличие в том, что первым "звоночком" коронавируса очень часто стают проблемы с желудочно-кишечным трактом - диарея и тошнота.

Как уберечься от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как можно уберечься от коронавируса. В первую очередь, советуют часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Также стоит избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель; при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании - сразу обращаться к врачу; избегать контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с ними.

Категорически запрещено употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т. п. следует обращаться осторожно.