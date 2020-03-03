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Коронавирус продолжает убивать: новые данные о жертвах и ситуации в зараженных странах, фото

вторник, 03 марта 2020, 08:43
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Фото: Facebook

Смертельный коронавирус из Китая продолжается распространяться по всему миру,вызывая панику среди людей, - число его жертв растет.

По состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тыс. человек.

Стоит отметить, что в Китае динамика заболевания идет на спад: число заразившихся выросло лишь на 125 за сутки, общее число заболевших - 80,1 тыс. За сутки скончался 31 пациент, таким образом число жертв достигло 2 943.

Южная Корея заявила о 600 новых случаев заражения коронавируса. Общее количество больных в стране составило 4812 человек. При этом умерло 28 человек.

В Италии врачи подтвердили коронавирус у 2036 пациентов, 52 человека погибли.

Более 1,5 тыс. больных подтвердили в Иране. На территории страны сообщают о 66 летальных случаев.

В Чехии подтвердили 4 случая заражения. Представитель больницы чешского города Усти-над-Лабем Павел Длоуги зафиксировал диагноз у 53-летней пациентки, вернувшейся недавно из Италии.

В Германии число зараженных достигло 150 человек, что вызвало панику среди местного населения - люди буквально сметают с полок продукты первой необходимости. Из продажи исчезли масло, макаронные изделия, мука и туалетная бумага дешевых брендов.

Галина Петрова, живущая в Гейдельберге, рассказала на своей странице в Facebook, что о былом изобилии в магазинах напоминают только ценники, и опубликовала фото.

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