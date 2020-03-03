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Началось! Появилась меткая фотожаба на вспышку коронавируса в Украине

вторник, 03 марта 2020, 12:35
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Украинцы с юмором отреагировали на новость об обнаружении первого случая заражения коронавирусом Covid-19 в Украине.

Соответствующие фотожабы уже начали появляться в социальных сетях.

Так, для одной из них был использован известный мем с кадром из фильма "Властелин колец: Две крепости".

Напомним, заражение коронавирусом Covid-19 было обнаружено в Черновцах. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует коронавирус.

По состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 по миру составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

Подробности о симптомах коронавируса и о том, как уберечься от вируса, читайте в материале "Апострофа": Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности.

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