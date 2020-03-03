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Нужно просто перестать болеть: сеть взорвалась из-за первого случая коронавируса в Украине

вторник, 03 марта 2020, 13:32
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После подтвержденного в Минздраве Украины сообщения о первом случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в сети предположили реакцию украинских политиков по этому поводу и советуют не паниковать.

Вероятную реакцию политиков на это сообщение опубликовала на своей Facebook-странице журналист Марина Данылюк-Ермолаева.

В частности, президент Зеленский по этому поводу мог бы заметить: "Нужно просто прекратить болеть".

Оппозиционерка Тимошенко утверждала бы: "Эта преступная власть хочет продать землю и допустила уничтожение десятков миллионов украинских граждан коронавирусом".

Представитель ОПЗЖ Рабинович мог бы заявить: "Эти гейропейские фашисты заразили наших граждан, чтоб помешать большому празднику победы 9 Мая".

Секретарь СНБО Данилов собрал бы срочное заседание по поводу обеспечения инфекционных больниц салом и луком, а министр здравоохранения Скалецкая порадовалась бы, что вовремя уехала в Новые Санжары играть теннис.

Отсутствие Зоряны Скалецкой на своем рабочем месте во время этой ситуации с коронавирусом вызвало резкое недовольство у комментаторов в соцсетях, которые обвиняют министра в бездействии.

"Скалецкую завтра должны отправить в отставку. Всем остальным советую не паниковать", - написал на своей Facebook-странице журналист и общественный деятель Назарий Приходько.

Как сообщал "Апостроф", заражение коронавирусом Covid-19 обнаружено в Черновцах. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует Covid-19.

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