Вспышка коронавируса в Украине: онлайн трансляция брифинга главного санврача

Во вторник, 3 марта, в Украине пройдет экстренный брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, касательно коронавируса.

Онлайн трансляция брифинга доступна на сайте "Апострофа"

В медицинских кругах говорят, что будет сделано важное заявление по коронавирусу в Украине.

Брифинг начнется с минуты на минуту. О чем именно сообщат - пока что неизвестно.

В сети подозревают, что заражение коронавирусом COVID-2019 обнаружено в Черновцах.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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