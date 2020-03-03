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Появились забавные фотожабы на отставку Гончарука

вторник, 03 марта 2020, 21:32
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3 марта премьер-министр Украины написал заявление об отставке, что уже подтвердил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. В связи с этим в сети начали активно обсуждать смену главы правительства в стране, а также начали публиковать различные фотожабы на эту тему.

Так, на одной из работ, которую опубликовал блогер Алексей Голобуцкий, изображены якобы президент Украины Владимир Зеленский и Гончарук.

Глава государства говорит премьеру: "Вы не оказали оказанного вам высокого доверия!", на что глава правительства отвечает: "Это... как его... волюнтаризм". Также автор показал и ряд других фотожаб.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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