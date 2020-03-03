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Украинцы смогут получать электронные больничные: как это будет работать

вторник, 03 марта 2020, 14:49
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Фото: Дело

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет пообещал, что с апреля 2020 года врачи перестанут выписывать бумажные больничные и будут это делать с помощью веб-интерфейса с использованием цифровой подписи.

О том, как будут выдавать электронные больничные и какая от этого польза, Дубилет рассказал на своей Facebook-странице.

По словам министра, нововведение позволит ликвидировать коррупцию и подделки больничных листов.

"Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн (погуглить). Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год. Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", - объяснил Дмитрий Дубилет.

Кроме того, это позволит пациентам не посещать лишний раз больницу, чтобы закрыть больничный — это будет происходить автоматически. Также нововведение уменьшит бумажную волокиту и зависимость больниц от наличия необходимых бумажных бланков.

По словам Дубилета, бюджету нововведения практически ничего не будет стоить.

"Мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется. Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни для бизнеса, ни для государства", - заметил министр.

Как сообщал "Апостроф", с 1 апреля 2020 года украинцы смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно, но не все.

Каким образом изменится медицинское обслуживание украинцев читайте в материале "Апострофа": Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

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